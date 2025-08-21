Trabzonspor durmuyor

Süper Lig 2'de 2 yaparak başlayan Trabzonspor, transferde durmuyor. Son olarak 19 yaşındaki Christ Inao Oulai'yi Trabzon'a indiren bordo-mavili ekibin yeni hedefi ise Independiente'nin stoperi Kevin Lomonaco oldu. 23 yaşındaki Arjantinli stoper Tekke'nin bahsettiği, "genç ve potansiyelli oyuncu tanımına da uyuyor. Wolfsburg da Lomonaco'nun peşinde. Alman Sky'a göre transfer görüşmeleri başladı.

Alman ekibi, Lomonaco'yu transfer etmek için somut adımlar atmayı düşünüyor. Bu yüzden Trabzonspor'un bir kaç adım gerisinde. Lomonaco, Ocak ayında Brezilya'nın Bragantino takımından Arjantin Ligi'ne 2,9 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Yükselen bir defans oyuncusu olarak dikkat çeken 1.92'lik dev stoper düzenli olarak ilk 11'de oynuyor. Trabzonspor, geçen sezon sürekli sakatlandığı için takımı yalnız bırakan Stefan Savic'in yerine Arjantinli savunmacıyı düşünüyor. Süper Lig'de ilk iki maçını gol yemeden kapatan ve son üç yılın en iyi başlangıcını gerçekleştiren bordo-mavili ekip buna rağmen etkili bir stoper alacak..