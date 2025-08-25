Trabzon tam gaz

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor evinde Antalyaspor'u 1-0 yendi. 39'da Zubkov'un sağdan kullandığı köşe atışında, yerden seken topu direk dibinden Savic, filelere gönderdi: 1-0. 40'ta Augusto'nun kaleye doğru gönderdiği meşin yuvarlağı Onuachu çizgi önünden filelere yolladı. Ancak VAR, Onuachu'nun ofsaytta bulunduğu gerekçesiyle gol kararı iptal edildi. Maçın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 85'te Kaluzinski'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde Giannetti'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu kornere çeldi. Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

FATİH TEKKE'DEN TEK DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor, geçen hafta Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0 yendiği maçın 11'ine göre tek farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Teknik direktör Fatih Tekke, Visca'yı yedek kulübesine çekerken, yerine geçen hafta hastalığı nedeniyle ikinci yarı oyuna giren Zubkov'u 11'de tercih etti. Oulai, Bastia'dan kalan 4 maçlık cezası, Nwakaeme de sakatlığı nedeniyle takımda yer alamadı