Fırtına takıldı: 1-1

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. 29'da Zubkov'un kullandığı köşe vuruşunda Nwaiwu'nun kafa vuruşu az farkla auta gitti. 43. dakikada Oulai'nin hatasında topu kapan Van de Streek, ceza sahasına girerek yerden bir vuruşla topu Onana'nın altından ağlara gönderdi: 1-0.

İkinci yarıya daha atak başlayan bordo-mavililer golü penaltıdan buldu. 52'de yapılan ortaya yükselen Onuachu, Hüseyin'in müdahalesiyle düzgün bir vuruş yapamadı ve hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi. 53'te Onuachu penaltıyı gole çevirdi: 1-1. 62'de Muçi'nin kullandığı kornerde Onuachu'nun kafa vuruşunu kaleci Cuesta kornere çeldi. 76'da yapılan ortada savunmaya çarpan top uzaklaştırıldı. Atağın ardından VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Oğuzhan Çakır, Hüseyin'in elle müdahalesini belirledi ve penaltıyı verdi. 81'de Onuachu'nun ortaya attığı penaltıyı kaleci Cuesta ayaklarıyla kurtardı. 90+8'de Nwaiwu'nun kafa vuruşunu Fall çizgiden çıkardı ve maç 1-1 sona erdi.