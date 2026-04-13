Trabzonspor Onuachu’yu arıyor

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, golcü oyuncusu Paul Onuachu'nun forma giymediği karşılaşmalarda zorlanırken önemli puan kayıpları yaşadı. Bordo-mavililer, bu sezon 25 karşılaşmada 22 golle takımına büyük skor katkısı sağlayan isimlerin başında gelen Nijeryalı forvetin görev almadığı maçlarda şampiyonluk yolunda yara aldı. Trabzonspor, Onuachu'nun forma giymediği 4 karşılaşmada sadece 1 kez galip gelirken 2 karşılaşmadan beraberlikle, 1 müsabakadan da yenilgi ile ayrıldı ve kritik 7 puan kaybetti. Trabzonspor, ligde gol krallığında ilk sırada yer alan Onuachu'nun gol attığı 18 karşılaşmada 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 43 puanı hanesine yazdırdı.