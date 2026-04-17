Fırtına’dan sürpriz Mertcan hamlesi

Trabzonspor'da transfer çalışmaları kapsamında dikkat çeken bir isim gündeme geldi. Trabzonspor bu sezon kadrosuna kattığı gelecek vadeden yıldızlardan büyük verim alması üzerine transfer stratejisini bu yönde şekillendirmeye devam ediyor. Bu noktada Trabzonspor'un

gündemine gelen son isim ise iddialara göre Schalke 04 forması giyen Mertcan Ayhan. Mertcan'ın adı Tükiye gündemine yabancı değil. Türk

milli takımının alt yaş kategorilerinde de forma giyen 19 yaşındaki stoper, aynı zamanda Galatasaray forması giyen Kaan Ayhan'ın kardeşi. 19 yaşında olan ve 1.90 boyundaki genç stoperin alman ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Trabzonspor yönetiminin, Mertcan Ayhan için yetkilendirdiği bir menajer vasıtasıyla Schalke kulübüyle temaslara başladığı ifade ediliyor.