Trabzonspor atakta

Trabzonspor, gelecek sezon kadro planlaması kapsamında genç ve potansiyelli oyunculara yönelmeye devam ediyor. Bordo-mavililerin radarına giren son isim Portekizli Gonçalo Moreira oldu. Gonçalo Moreira, Portekiz futbolunun dikkat çeken genç yetenekleri arasında gösteriliyor. Ofansif orta saha ve kanat bölgelerinde görev alabilen Moreira, teknik kapasitesi, dripling becerisi ve oyun görüşüyle öne çıkıyor. Oyuncunun kariyerine Benfica'nın altyapı seviyelerinde başladığı, gelişim sürecini ülkesinin önemli kulüplerinden birinin akademisinde sürdürdüğü ve genç takımlarda düzenli forma şansı bulduğu biliniyor.

DÜZENLİ FORMA GİYİYOR

Oyuncu Benfica II takımının formasını giyerken, daha çok potansiyel yatırım olarak değerlendirildiği ifade scout ekibinin oyuncuyu uzun süredir takip ettiği, özellikle düşük maliyetli ve yüksek potansiyelli transfer stratejisi kapsamında bu isme olumlu rapor verdiği öğrenildi. Yönetim, şartların oluşması halinde resmi girişimlere başlamayı planlıyor.