Fırtına’dan sürpriz Verschaeren atağı

Trabzonspor'un gündemine sürpriz isimler gelmeye devam ediyor. Belçika'da yayın yapan Voetbalnieuws. be, bordo-mavililerin, Anderlecht'te oynayan 24 yaşındaki orta saha Yari Verschaeren'i istediğini vurguladı. Fırtına'nın Belçika ekibiyle resmi temaslar kurduğu ve 5 milyon Euro'yu bulan bir teklif sunduğu iddia edildi. Verschaeren'in Anderlecht'le kontratının sezon sonunda biteceği de anımsatıldı. 24 yaşındaki yıldızın teklifleri değerlendirdiği ve kendisi için en uygun teklife 'evet' diyeceği belirtildi. Yari Verschaeren, yaz transfer döneminde de Trabzonspor'un gündemine gelmişti. Belçikalı orta saha oyuncusu bu sezon 30 resmi karşılaşmaya çıkarken, 2 gol attı ve 3 asist yaptı. Yıldız futbolcu, geçen sezonda bordo-mavililerin gündemine gelmiş, fakat o dönemdeki şartlar nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Karadeniz ekibi, özellikle Muçi'nin ayrılma ihtimaline karşılık oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.