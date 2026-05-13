Trabzonspor’da hedef final

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabakasında bugün deplasmanda saat 20.30'da Gençlerbirliği'nin konuğu olacak. Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 17 kez final oynayan bordo- mavililer, 9 kez kupayı müzesine götürerek Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından organizasyonda en çok şampiyonluk yaşayan üçüncü kulüp konumunda yer alıyor.

Trabzonspor, Gençlerbirliği maçıyla kupada 294. maçına çıkacak. Geride kalan 293 karşılaşmada bordo mavili ekip 177 galibiyet, 55 beraberlik ve 61 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip filelere 510 gol gönderen Karadeniz temsilcisi, kalesinde ise 236 gol gördü. Bordo-mavililer, bugün oynayacağı Gençlerbirliği maçını kazanması halinde üst üste 3. kez kupada finale yükselme başarısı gösterecek. Trabzon, 2023- 2024 sezonunda Beşiktaş ile oynadığı finali 3-2 kaybederken, 2024-2025 sezonunda da Galatasaray karşısında sahadan 3-0 mağlubiyetle ayrıldı.