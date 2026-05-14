Trabzon finalde

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final'inde Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni geriden gelerek mağlup etti ve finalde Konyaspor'un rakibi oldu: 1-2. Kupada final maçı 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te oynanacak. Trabz onspor ve Konyaspor'un final müsabakası Antalya'da bulunan Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak27. dakikada Antony Nwakaeme'nin ceza sahası içi sol çaprazından ortasında Paul Onuachu göğsüyle indirdiği topu savunma uzaklaştırdı. 37'de Furkan Ayaz Özcan'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Fıratcan Üzüm, sağ çaprazdan vuruşunda savunmaya çarpa meşin yuvarlak kornere çıktı. 54. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Ernest Muçi'nin şutunda kaleci Erhan topu kornere çeldi. İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

MUÇİ SKORU BELİRLEDİ

62'de ceza yayı önünden Erk Arda Aslan'ın vuruşunda top filelere gitti: 1-0. 72'de ceza sahası dışı sol çaprazdan Muçi'nin kullandığı serbest vuruşta top üst direğe çarparak dışarı çıktı. 78'de Ernest Muçi'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Arda Çelik'in ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1 83'te Felipe Augusto'nun ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta top direkten döndü. 88'de Ozan Tufan'ın sol çaprazdan yaptığı sert vuruşunda kaleci Erhan topu kornere çeldi. 90+2'de serbest vuruş kullanan Ozan Tufan pasını sol kanatta Ernest Muçi'ye verdi. Muçi'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşta meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 1-2. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maçı 2-1 kazanan Trabzonspor finale yükseldi.

TEKKE'DEN 2 DEGİŞİKLİK

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne konuk olan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Beşiktaş maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı. Bordo-mavililerde Nijeryalı milli golcü Paul Onuachu, ilk 11'e dönerken Umut Nayir yedek soyundu. Bordomavili takımda Ozan Tufan'ın yerine ise ilk 11'de Wagner Pina görev yaptı.

TRİBÜNLER DOLDU

Metin Diyadin'in bu sezonki ikinci dönemine Kasımpaşa galibiyetiyle başlayarak ligde kalma umutlarını artıran Gençlerbirliği'nde taraftarlar, kupada 15 yıl sonra oynadıkları yarı final maçına ilgi gösterdi. Eryaman Stadı'nın 20 bin kişilik tribünlerini dolduran kırmızı-siyahlı taraftarlar, takımlarını destekledi. Trabzonspor taraftarlarına kale arkasının tamamı verildi. Kendilerine ayrılan tribünde yerlerini alan bordo-mavili futbolseverler de deplasmanda takımlarını yalnız bırakmadı.

MUÇI ŞOV YAPTI

Trabzonspor'un sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığı Ernest Muçi, final için golü kaydeden isim oldu. 10 maçlık gol hasretini geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş maçında sonladıran ve galibiyeti getiren Muçi, bu maçta da takımının galibiyeti getiren golü kaydetti.