Trabzonspor’a 19’luk yıldız adayı

TRABZONSPOR, ara transfer dönemi öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken orta saha için dikkat çeken bir ismi gündemine aldı. Bordomavililerin, İsveç temsilcisi BK Hacken forması giyen 19 yaşındaki Abdoulaye Doumbia'yı transfer listesine eklediği öne sürüldü. Karadeniz ekibinin genç futbolcuyu kadrosuna katmak için 5 milyon Euro'luk teklif hazırlığında olduğu öne sürülürken, Trabzonspor orta sahasına gelecek vadeden bir oyuncu kazandırmayı hedefliyor. 19 yaşındaki Doumbia'nın kızıştırabileceği değerlendiriliyor. Genç oyuncunun geleceğiyle ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, bordomavililerin olası teklifi ve transfer görüşmelerinin seyri önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.