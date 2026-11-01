Trabzon’un konuğu Antep

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında bugün sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Papara Park'ta oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Ligde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde 4 maçını kazanan bordomavililer, zirve yolunda Gaziantep FK'yi de mağlup ederek galibiyet serisini 5'e taşımak istiyor. Trabzonspor'da Franculino Dju, Aral Şimşir, Okay Yokuşlu, Arseniy Batagov, Ruslan Malinovskyi, Cihan Çanak ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları sürüyor.

YENİLGİSİ YOK

Ligde 8. sezonunu geçiren Gaziantep temsilcisi ile 15. karşılaşmasına çıkacak olan bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor. Bugüne dek iki takım arasında ligde oynanan 14 maçın 9'unu Trabzonspor kazandı, 5 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 29 gol atarken kalesinde 12 gol gördü.