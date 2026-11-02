Trabzon doludizgin

TRENDYOL Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek taraftarına üç puan sevinci yaşattı. Bordo-mavililere galibiyeti getiren goller Stefan Savic ve Ernest Muçi'den geldi. Papara Park'ta oynanan mücadelede Trabzonspor, ilk yarının son bölümünde bulduğu golle öne geçti. 45+2. dakikada Muhammed Salah'ın kullandığı kornerde Ernest Muçi topu arka direğe aşırdı. Pozisyonu iyi takip eden Stefan Savic, yaptığı vuruşla fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Trabzonspor, 61. dakikada farkı ikiye çıkardı. Ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Ernest Muçi, uzak köşeye gönderdiği şık şutla skoru 2-0'a taşıdı. Trabzonspor, karşılaşma boyunca hücumdaki etkinliği ve skor avantajını korumayı başardı. İlk golde Muçi'nin hazırlayıcı rolü, ikinci golde ise bireysel kalitesi ön plana çıktı. Bu galibiyetle bordo-mavililer ligde üst üste beşinci galibiyetini elde etti. Puanını 22'ye yükselten Trabzonspor, zirve yarışındaki iddiasını güçlendirdi.