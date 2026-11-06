Trabzon buz kesti

UEFA Konferans Ligi'nde sahasında Freiburg'u konuk eden Trabzonspor, beklemediği bir mağlubiyet aldı. Papara Park'ta taraftarının önünde galibiyet hedefiyle sahaya çıkan bordo-mavililer, Alman temsilcisine 1-0 yenilerek Avrupa'da önemli bir fırsatı kaçırdı. Thomas Reis yönetiminde çıktığı maçlarda henüz mağlubiyet yaşamayan Karadeniz ekibinin serisi de böylece sona erdi. Trabzonspor, karşılaşmaya istediği başlangıcı yapamadı.

İLK YENİLGİSİ OLDU

Henüz 14. dakikada Kübler'in golüyle geriye düşen Fırtına, erken gelen golün ardından oyunun kontrolünü ele alıp skoru değiştirmek için çabaladı.Ancak Freiburg savunmasını aşmakta zorlanan bordo-mavililer, yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Mücadele boyunca aradığı golü bulamayan Trabzonspor, sahadan eli boş ayrıldı. Bu mağlubiyet, sadece üç puan kaybı anlamına gelmedi. Thomas Reis döneminin ilk yenilgisini alan Trabzonspor, yakaladığı olumlu havaya da darbe aldı. Altı puanda kalan Karadeniz temsilcisi, Avrupa'daki iddiasını sürdürmek için önündeki maçlarda yeniden çıkışa geçmek zorunda. Freiburg ise deplasmanda aldığı kritik galibiyetle puanını altıya yükselterek Trabzonspor'u yakaladı. Fırtına için artık kayıpları telafi etme zamanı.