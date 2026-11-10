Trabzonspor hız kesmiyor

SÜPER Lig'in 11'inci haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Trabzonspor, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Teknik direktör Thomas Reis, 9'uncu sırada devraldığı bordomavili takımı 6 haftalık süreçte 7 basamak yukarı taşıyarak 25 puanla 2'nci sıraya taşıdı. Reis, Alanyaspor galibiyetiyle kulüp tarihinde önemli bir başarıya imza attı. Alman teknik adam, Aralık 1991-Şubat 1992 döneminde Urbain Braems'in ardından bordo-mavililerin başında Süper Lig'de üst üste 6 galibiyet alan ikinci yabancı teknik direktör oldu. Reis ayrıca bordo-mavili takımın başında çıktığı ilk 3 deplasman karşılaşmasını da kazanarak Süper Lig tarihinde bu başarıya ulaşan ilk Trabzonspor teknik direktörü olarak kayıtlara geçti.

22 YIL SONRA AYNI BAŞARI

TRABZONSPOR, Thomas Reis yönetiminde çıktığı 6 Süper Lig karşılaşmasını da en az 2 gol atarak kazanırken Mart-Mayıs 2004 döneminden bu yana bu şekilde en uzun galibiyet serisini yakaladı. Söz konusu 6 karşılaşmada rakip fileleri 17 kez havalandıran Trabzon, kalesinde yalnızca 3 gol gördü.