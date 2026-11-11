Trabzon’da Nunez sesleri

TRABZONSPOR'DA ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazanırken, bordo-mavili yönetimin orta saha takviyesi için rotasını İngiltere'ye çevirdiği öne sürüldü. Karadeniz ekibinin, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Ipswich Town'da forma giyen 26 yaşındaki Marcelino Nunez'i transfer listesine aldığı belirtildi.

KAPISINI ÇALACAK

ORTA sahadaki dinamizmi ve oyun kurma becerisiyle dikkat çeken Şilili futbolcunun, Trabzonspor'un transfer hedefleri arasında yer aldığı ifade edildi. Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden yönetimin, Nunez için İngiliz tin ekibinin kapısını çalacağı kaydedildi.