Trabzonspor Zenit’e teslim

LİGLERE verilen arada hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Rus ekibi Zenit'le karşı karşıya geldi. St. Petersburg kentindeki Gazprom Arena'da oynanan mücadele ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. Maçta goller 13. dakikada daha önce Trabzonspor forması giyen Felipe Augusto, 58. dakikada Ahmet Doğan Yıldırım (KK) ve 75. dakikada Sobolev'den geldi. Bordo-mavililer maça Onuralp Çevikkan, Emir Aslan, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Murat Mert Lakot, Benjamin Mendy, Benjamin Bouchouari, Yiğithan Çubukcu, Metehan Mimaroğlu, Ahmet Cemil Güren ve Umut Nayir 11'iyle başladı. Teknik direktör Thomas Reis, Ferhat Usta, Ahmet Doğan Yıldırım, Hakan Yılmaz, Barış Nazlı ve Esad Turan Uzun ve Oğuzhan Ertem'i oyuna sonradan dahil etti. Trabzonspor, bir sonraki maçını Süper Lig'de Eyüpspor'a karşı sahasında oynayacak.