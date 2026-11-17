TRABZONSPOR'UN transfer gündemine Bulgaristan'dan yeni bir isim geldi. Bordo-mavililerin, Ludogorets forması giyen Deroy Duarte için harekete geçtiği öne sürüldü. Bulgaristan basınında yer alan haberlere göre; Trabzonspor, orta saha oyuncusu Deroy Duarte'yi transfer listesine aldı. İddiaya göre teknik direktör Thomas Reis'in bizzat istediği futbolcu için yönetim, 2.5 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Hollanda pasaportu da bulunan 27 yaşındaki Duarte, Ludogorets'teki üçüncü sezonunu geçirirken Bulgar ekibiyle 100 maç barajını aşmış durumda. Sportal gazetesi, Trabzonspor'un 26 Kasım'da oynanacak CSKA Sofia maçı için Bulgaristan'da bulunacağını hatırlatırken, bu ziyaret sırasında Ludogorets yöneticileriyle Duarte için temas kurulabileceğini yazdı. Oyuncunun da eski teknik direktörü Thomas Reis ile yeniden çalışabilmek için transfere sıcak bakığı öne sürüldü.