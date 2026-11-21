TrendyoL Süper Lig'de sahasında oynadığı son 5 karşılaşmayı kazanarak taraftarı önünde puan kaybı yaşamayan Trabzonspor, Eyüpspor karşısında seriyi 6 maça çıkarmayı hedefliyor. Bordo-mavililer, iç sahada üst üste 6 galibiyetle başladığı son sezonu 1984-1985'te yaşarken, bu başarıyı 41 yıl sonra tekrarlamak istiyor. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Pazar günü Eyüpspor'u konuk edecek Trabzonspor, taraftarı önünde galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

41 YILLIK ÖZLEM SONLANACAK

Evinde oynadığı ilk 5 lig maçının tamamını kazanan bordo-mavililer, Eyüpspor karşısında da 3 puana uzanarak iç sahadaki galibiyet sayısını 6'ya çıkarmak istiyor. Trabzonspor, Süper Lig'de iç sahada sezona üst üste 6 galibiyetle başladığı son sezonu 1984-1985'te yaşadı. Söz konusu sezonda evindeki ilk 8 karşılaşmayı kazanan bordo- mavililer, Eyüpspor mücadelesini de kazanması halinde 41 yıl sonra yeniden ilk 6 iç saha maçını galibiyetle tamamlamış olacak.