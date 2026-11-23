SÜPER Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, sahasında ikas Eyüpspor'u Ozan Tufan'ın 5. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti. Papara Park'ta oynanan mücadelede Trabzonspor, 5. dakikada öne geçti. Sağ kanatta çizgiye inen Wagner Pina'nın ortasına yükselen Ozan Tufan, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Eyüpspor kalecisi Emre Bilgin, 10. dakikada Saviolo'nun şutunu kornere çeldi. 15. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Mohamed Salah'a gol izni vermeyen Emre, 17. dakikada da Fabinho'nun topuk pasıyla buluşan Ernest Muçi'nin şutunu çıkardı.

EVİNDE 6'DA 6 YAPTI

Onuachu'nun 25. ve 31. dakikalardaki kafa vuruşlarında da başarılı olan Emre, takımının soyunma odasına tek gol farkla gitmesini sağladı. Trabzonspor puanını 28'e çıkararak ikinci sıradaki yerini korudu ve 31 puanlı lider Galatasaray'la arasındaki farkı 3'e indirdi. Eyüpspor ise 3 puanla 18. sırada kaldı. Thomas Reis'in ekibi, ligde Beşiktaş, Rizespor, Gaziantep FK ve Alanyaspor'un ardından Eyüpspor'u da yenerek son beş maçından 15 puan çıkardı. Bordo-mavililer bu beş maçın dördünde kalesini gole kapattı. Papara Park'ta sezonun ilk altı lig maçını da kazanan Trabzonspor, bunu 41 yıl sonra ilk kez başardı.