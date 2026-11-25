LİGDE şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor, ara transferde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo mavililerin hem yıldız hem de genç ve potansiyelli yıldız adayları üzerinde çalışmalarını yürüttüğü bilinirken flaş bir iddia gündeme geldi. Trabzonspor'un Liverpool kaptanı Virgil van Dijk için devreye girdiği öne sürüldü. Trabzonspor, Hollandalı yıldız stoper için teklif yaptı. Teklifin devre arası mı yoksa sezon sonu için mi olduğunun net olmadığı aktarılırken, Fabinho ve Salah etkisiyle Trabzonspor'un bu transfer için devreye girdiği kaydedildi.

BAŞKAN SİNYALİ VERMİŞTİ

GEÇTİĞİMİZ günlerde Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın konuk olduğu bir programda transfer çalışmalarıyla ilgili sözleri de bu iddiaları güçlendirdi. Başkan Doğan, "Devre arası iki yıldız gelebilir" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler sonrası Van Dijk iddiaları da güçlenerek artmaya başladı. Hollandalı 35 yaşındaki stoper Van Dijk ise geleceği ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yapmıştı. Ünlü futbolcu, Liverpool'daki geleceğinin belirsiz olduğunu vurgulayarak "Sözleşmem uzarsa, ne ala. Aksi takdirde başka bir yere giderim. Şu an için bildirecek bir şey yok, ancak bu paniklediğim anlamına gelmez. Zihinsel olarak iyiyim; fiziksel olarak son iki haftadır ufak bir sorun yaşadım, ancak sahada yer alabilmek için elimden geleni yapıyorum" ifadelerini kullanmıştı.