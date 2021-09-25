Sizce Altay'ın bu maçtaki doğruları neydi?

Altay sezon başsından beri toplu hücum ve toplu defans futbolunu benimsemiş Mustafa Denizli'nin futbol idaeline göre hücum futbolundan biraz da takımın kontrollü futboluna geçmiş. Altay bu maçta Beşiktaş'ı ileride basarak ve ilerideki golcülerinin sprintleriyle bozdu. Altay bu ligin en fazla koşan ve en fazla sprint atan takımlarından. Bu da Altay'ın en büyük doğrusu.

8 günde 3 maça çıkan Altay 9 puan yaptı neler düşünüyorsunuz?

Bu Altaylı futbolcular ve Mustafa Denizli'nin beraber yarattıkları takımın başarısı. Sezonun başında beri iyiler hatta Fenerbahçe ve Konya maçındaki defans hataları olmasa onlardan da puan alabilirlerdi. Mustafa Abi Altay'da oynarken benim kaptanımdı. Kaptan olduğu zamanlarda gerideki defansa riskli hareket yapacaklarına topu dikmelerini bağırırdı.

Mustafa hoca bunu hatırlatacaktır.

Altay taraftarı için ne dersiniz?

Ben babadan Altaylıyım 18 sene bu ligden uzak kaldık. Ama bundan 5 sene önce genç bir başkan Özgür Ekmekçioğlu geldi ve mucizevi bir şekilde takımı Süper Lig'e taşıdı.

Bu arada takıma küs olan taraftarlar ve yeni nesil Altay taraftarı hiç kimsenin beklemediği bir şekilde ligde ses getiren bir grup oluşturdu.

Altay'ın başarasında taraftarın büyük payı var. Hepsine teşekkür ederiz.

Oyuncuların performansını nasıl buldunuz?

Altay'ın defans bloğu Cebrail olsun hatasına rağmen Björkander (Hatasını telafi etti) Murat ve İbrahim ile kaleci Lis muazzam oynadılar. Aka orta alanda Poko'nun yokluğunu hissettirmedi. Ama Altay'ın yine de 1 ya da 2 tane oyun kurucu sahada bulundurmalı.

Çünkü Altay'ın Kappel ve Bamba gibi 2 ekstra oyuncusu var. Paixao ve Pinares'in girmesiyle hücumu düşünen Altay 80 ve 90. dakikalar arası oyundan düşse de 2. golü bulmayı bildi. Altay hakkıyla kazanıyor ve bu seri devam edecek. Teşekkürler Altay, teşekkürler Mustafa Hoca...

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