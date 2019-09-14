1.AYAK: Dişi İngilizlerin çim yarışında Rocky Fork Mnm, Anzas, Galvatron, Simaykoç ve War Reason birincilik adaylarım.

2.AYAK: Arapların çimdeki 3 şartlı yarışında Yüksek Uçuş tek bile yazılabilir.

Bombayı son yarışında startta oturan Sinyor patlatabilir.

3.AYAK: Uzun mesafeli 15 handikap kapışmasında Manilya, Kürşatbaba, Serdengeçer ve Saraycariyesi öne çıkıyor. Tuğtekin sürprizde düşünülmeli.

4.AYAK: Kısrakların 4 şartlı yarışında Sermanur, Gizemnaz ve Alesta arasında düğüm çözülür.

5.AYAK: Maiden yarışta Bay Uçan, Bersun Ateşi ve Karakızı birinciliğe daha yakın taylar.

6.AYAK: Bahtiyarlı ve eküri destekli Varolhan kapanış koşusunun öncelikli isimleri. Golden Ship ve Kısadevre yeri olanlarca yazılabilir.