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Cazip program ERGUN ONARIR Cazip program ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 14.09.2019, 00:00

1.AYAK: Dişi İngilizlerin çim yarışında Rocky Fork Mnm, Anzas, Galvatron, Simaykoç ve War Reason birincilik adaylarım.
2.AYAK: Arapların çimdeki 3 şartlı yarışında Yüksek Uçuş tek bile yazılabilir.
Bombayı son yarışında startta oturan Sinyor patlatabilir.
3.AYAK: Uzun mesafeli 15 handikap kapışmasında Manilya, Kürşatbaba, Serdengeçer ve Saraycariyesi öne çıkıyor. Tuğtekin sürprizde düşünülmeli.
4.AYAK: Kısrakların 4 şartlı yarışında Sermanur, Gizemnaz ve Alesta arasında düğüm çözülür.
5.AYAK: Maiden yarışta Bay Uçan, Bersun Ateşi ve Karakızı birinciliğe daha yakın taylar.
6.AYAK: Bahtiyarlı ve eküri destekli Varolhan kapanış koşusunun öncelikli isimleri. Golden Ship ve Kısadevre yeri olanlarca yazılabilir.

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