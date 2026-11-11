Yıldız falınız

KOÇ

Partnerinizle aranızda gelişen önemli durumlar, sizin sosyal aktivitenize olumlu yansıyacak. Yakın dostlarınızın sizden bekledikleri desteği onlardan esirgememeli ve aranızdaki bağları daha da güçlendirmelisiniz. Dostlarınız ilgi bekliyor.



BOĞA

İlişkilerinizde sabırlı görünen yapınızı, ani ve fevri hareketlerinizle bir anda koparabilirsiniz. Yumuşak ve ılımlı yaklaştığınız bir konu üzerinde çalışırken, bir anda değişime neden olabiliyor. İletişim konusunda istediğiniz performansı yakalayacaksınız.



İKİZLER

Dostluk duyguların temelinde geleneksel kuralların işlevi çok önemli. Arkadaşlarınızın yanında kendinizi daha iyi hissediyor olmanız, onlarla daha sık görüşmenize neden oluyor. Bugün isteklerinizde artış var. Paylaşma konusunda cömert davranıyorsunuz.



YENGEÇ

Sakin görünen gizli bir inatçılığınız var. Duygusal konularda beklediğiniz somut isteklerinizi karşı tarafa hissettirmek zorunda kalacaksınız. Sezgileriniz sayesinde, yaşamın gizemliliğini araştırmak istiyorsunuz. Enerjinizi olumlu kullanmalısınız.



ASLAN

Bugün kazançlarınızı düşünerek hareket edecek ve özel zevkleriniz için para harcamak zorunda kalacaksınız. Şansınızı istediğiniz gibi kullanabileceğiniz bir gün. Bazı ödemeleriniz için geç kalmak istemiyorsanız, fatura takiplerinizi sıkı yapmalısınız.



BAŞAK

Bugün Ay'ın bulunduğu konum, evinizle ilgili düşüncelerin hakim olduğu olayların gündeme geleceğini gösteriyor. Ortamınızı yenilemek isterken, duygusal yönlerinizi daha çok ortaya çıkarıyor, sizi anlamlı ve önemli hale getiriyor.



TERAZİ

İçsel patlamalarınızı kendi içinde izole etmeye çalışmanız, sorunların büyümesine meydan verebilir. Hoşunuza giden biriyle ilgili, kendi içinizde bir kişilik savaşı vermeyi bir kenara bıraksanız ve çevrenize dönseniz, sizin yararınıza olacak.



AKREP

Yakın kan bağı olduğunuz kişilerin, bazı beklentilerine cevap vermek zorunda kalabilirsiniz. Bugün sezgilerinizin güçlü olması ve çevrenizdeki olaylara çabuk adapte olmanız nedeniyle motivasyonunuz artacak. Özgüveniniz yüksek seyrediyor.



YAY

Bugün kendinizi odaklanmaya yönlendirmelisiniz. Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı cana yakın tavırlar içinde olmalısınız. Ay burcunuzda ilerliyor. Kendinizi aşma konusunda bir çok şey yapabilirsiniz. İçsel güdülerinizi doğru kullanabileceğiniz bir gün.



OĞLAK

Bugün birlikte çalıştığınız kişilerin üzerinde ilginç fikirleriniz, herkesin dikkatini çekecektir. Uzun süredir merak ettiğiniz konularla ilgili farklı ip uçları bulacak, çok eğleneceksiniz. Olumsuzlukların sizi etkilemesine izin vermemelisiniz.



KOVA

Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişilerin tepkisini çok iyi takip ediyorsunuz. İlişkilerinizde küçük hataları bile sorun yapmaktan kaçamıyorsunuz. Takıntılarınızdan sıyrılmalısınız. İlişkilerinizde aşırı bireysel olacağınız bir gün.



BALIK

Karşıt ilişkilerinizde temkinli davranmaya yönelik davranışları benimsiyorsunuz. Duygu derinliğinizi her zaman ortaya çıkarmaktan hoşlanmadığınız için, sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz. Siz iyimserliği elden bırakmayın.