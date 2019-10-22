Göztepe ve Denizlispor'un istatistikleri de birbirine çok benzer aslında. Göztepe 2 galibiyet, 3 beraberlik almış, Denizli ise 2 galibiyet, 2 beraberlik. Asıl benzerlik ise hücum hatlarnı da. Ve bunu çözmek için kulübeye göz atmalı sanki

Düşme hattı ile Avrupa hattı arasında sadece 6 puan var. Yani Süper Lig'de üst üste iki galibiyet alan takımı bir anda zirve yarışında görebilmek mümkün aslında. 18 ekibe de bakıp "Çok iyi takım", "Çok kötü takım" diye bir yakıştırma yapmak ve Avrupa'ya gidecekleri de küme düşecekleri de şimdiden belirlemek doğru olmaz. Çünkü son sıradaki Kayserispor bile henüz kazanamamış da 8'de 4'lük bir berabere oranına sahip ki bu da birçok takım ile dengede olduğunu gösteriyor. Keza G.Birliği'nin geçen hafta F.Bahçe'yi yenen Antalyaspor'a 6 atması da benzer bir örnek olabilir.



ISTATISTIKLERI BENZIYOR



İki Egeli'nin istatistikleri de birbirine çok benzer aslında. Göztepe 2 galibiyet, 3 beraberlik almış, Denizli ise 2 galibiyet, 2 beraberlik. Asıl benzerlik ise hücum hatlarında. Gol sayıları (7) bile eşit. Ankaragücü'nden (6) sonra ligin en az gol atan takımları durumundalar. Özellikle Göztepe'nin gol bölgesindeki eksikliği ilk haftadan itibaren açık. Yani son vuruş eksikliği. Oysaki bunun formülü yedek kulübesinde duruyor. Tamam, Tamer Hoca'nın tercihi Jerome, o kısmı anladık. Anlamadığımız kısmı Eren ve Deniz'den faydalanma süreleri. Daha doğrusu bu ikilinin neredeyse yok sayılması. Hadi 11'i geçtik, süre dahi almıyorlar. Kabul Jerome daha iyi durumdadır. Kabul hocanın oyun yapısına daha çok uyuyordur. Kabul, ona diğerlerinden daha çok güveniyordur. Fakat işler doğru gitmediğinde farklı formülleri de olmalı. Deniz ki geçen sezonun son bölümlerinde takımı taşıyan isim olmuştu. Eren ki Gomis'in satılması sonrası G.Saray'da görevini başarı ile yapmıştı. Hücum diyorsak Yasin'i de es geçemeyiz elbette. Yasin'in son 6 haftada bulduğu süre sadece ve sadece 12 dakika. O halde sahadakilerin çok gerisinde olmalı. Geçen sene o da 8 gol atmıştı. Formsuzsa çözecek olan yine Tamer Hoca. Dedim ya şu tablonun çözümü var. Ve bazen alışkanlıklar zarar vermeye başlar. Başakşehir maçındaki 6 dakika Yasin'i kazanmaya yetmez. Denizlispor'daki durum biraz daha farklı. Orada son dönemde topu taşımakta sıkıntı var. Yan top formülü yeterli değil. Ayrıca koca 90 dakikada takımın tek isabetli şutu var. Rodallega'nın yokluğu büyük eksiklik tamam da Olcay Şahan ve Recep Niyaz şu kadroda yedek oturmaz gibi gözüküyor. Mehmet Hoca'yı daha yeni geldiği için eleştirmek doğru olmaz. Ama bu Puzzle'ın eksik parçalarının olduğu ortada. Bunu da sistemle yapamıyorsa kulübeyle yapacak.