2. Lig ve 3. Lig'deki toplam 5 grubu tek bir lig olarak düşünürsek 89 takım arasında Manisa FK'nın 22 puanla zirvede olduğunu görüyoruz. Sadece puanda da değil, gol sayısında liderler. Bir de 8 hafta sonunda henüz kazanamayanlar var

Milli ara sebebiyle 2. ve 3. Lig'e odaklandığımız haftadan taşan rakamlar hayli ilginç. Toplam 5 grubu tek bir lig olarak düşünürsek 89 takım arasında Manisa FK'nın 22 puanla zirvede olduğunu görüyoruz. Sadece puanda da değil üstelik gol sayısında da liderler ki 27 gol ve 3.3'lük bir ortalamaya sahipler. Hatta Süper Lig ve TFF 1. Lig'i de katarsanız 7 galibiyetle şu ana kadar en çok kazanan takım durumundalar. Manisa FK'nın kadro yapısı tamamen tecrübe üzerine kurulu. Mesela son Gümüşhane maçının 11'inin yaş ortalaması 29.3'tü. 30 ve üstü 6 oyuncu ile sahaya çıktılar. Aslında takipçileri Samsunspor'da da benzer bir görüntü hakim. Onlar da 4-0 yendikleri son Kırklareli sınavında 28.3'lük bir ortalama ile mücadele ettiler. Orada ortalamayı bir tık düşüren kaleci Nurullah (22) ile orta saha oyuncuları Enes İslam (19) . Samsun ile aynı puandaki Yeni Çorum daha genç bir ekip. Hacettepe karşısındaki 11'in ortalaması 25.7'ydi. Uzun vadede ne olur bunu söylemek için erken. Ancak Ege ekibinin ilk 5 barajının gerisi ile 8 puan fark açması bile bu grupta favori olduğunu gösteriyor. Manisa FK dışında Samsun, Bandırma (Kırmızı Grup), Karaköprü, Artvin Hopa da (3. Lig 1. Grup) henüz mağlubiyet görmüş değil. Bu takımlara TFF 1. Lig'den Keçiörengücü'nü de ekleyelim. Tüm ligler içinde Karaköprü ve Tuzlaspor'a da ayrı parantez açalım. 3. Lig 1. Grup lideri Karaköprü 8 maçta sadece 1 gol, Kırmızı Grup lideri Tuzla ise 8 maçta sadece 2 gol yiyerek kalesini en iyi savunan takılar oldular.



KÖTÜYE DE BAKALIM



Sadece iyiye değil kötüye de bakalım. 5 grup içerisinde 8 hafta sonunda hala kazamayanlar var. Beyaz Grup'ta Şanlıurfa'nın hali vahim. Tek beraberliğini Amed Sportif'e karşı aldı ve mağlubiyet hanesinde 7 yazıyor. Sadece o da değil. Şu ana dek tek gol atamadılar ve aldığı ceza sebebiyle eksi 11 puanda. Yani şimdiden lider Manisa FK ile arasında 33 puan var. Kırmızı Grup'ta Niğde, 3. Lig 1. Grup'ta Tokat ve Manisaspor, 3. Grup'ta da Modafen üç puanı bir arada göremedi. Yukarıda da dediğimiz gibi uzun vadede ne olacağını şimdiden kestirmek güç. Ancak 3. Lig'in İzmirliler'i Buca FK ve Karşıyaka'nın ilk 5 hedefi için istikrar sorununu çözmesi lazım. Henüz üst üste kazanamadılar. Bunu başardıkları vakit güvenleri yerine gelecek ve yarışa ortak olacaklardır.

