Derbilerin de bir hatıra defteri var elbet. Neler kaydettik o deftere neler. Evet, hatırlamak istemediğimiz çok şey de var yalan yok. Fakat son yıllarda yazı bile yok o defterlerde. Çünkü yazacak bir şey yok. Bu yazı ise niye yazamadığımızı anlatıyor

Eskiden, sosyal medya yokken, hatırlamak istediklerimizi kağıtlara dökerdik.

Adına "Hatıra defteri" veya "Günlük" dediğimiz sayfaları karıştırdığımız vakit geçmişe yolculuk yapardık. Şimdilerde yapılan paylaşımlar hatırlatıyor maziyi. Ne fotoğraf albümleri kaldı, ne de o defterler. Anılar telefonlarımızın o küçük ekranında artık. Derbilerin de bir hatıra defteri var elbet.

Neler kaydettik o deftere neler.

Evet, hatırlamak istemediğimiz çok şey de var yalan yok. Fakat son yıllarda yazı bile yok o defterlerde.

Çünkü yazacak bir şey yok.

Teknik adamların ürkekliğinden beraberliklerin galibiyet gibi kıymet kazandığı günümüzde futbol adına bildiğimiz çoğu şeyi de unuttuk esasen.

Derbiler dönüşüyor. Derbiler kimsenin hatırlayamayacağı ölçüde kalitesizleşiyor. Teknik heyetler adına o dakikayı diğer dakikalarda telafi etmek daha akılcı geliyor. Halbuki tam tersi de olabiliyor. Brezilyalı yazar Paulo Coelho şöyle der: "Bugün cesaret edemediğin için yapamadığın şeyleri, yarın zamanın olmadığı için yapamayabilirsin." Sanırım tam da bizim takımlara denk düşen bizim ligimizi anlatan bir tanımlama.



NEREYE VARACAĞIZ?



Peki bu yazısız hatıra defterleri ile nereye varacağız? Olan bitenden mutlu olan var mı? G.Saray'ın bitmek bilmeyen travması kadar, F.Bahçe'nin geçmişindeki derbi başarıları ile avunup durması da sorunlu değil mi? Yakın geçmişte Alex'in veya Hagi'nin (Bu iki ismi sembol olarak yazdım. Çok isim yazılabilir elbette) yaptıklarının gölgesinde kalmayı seçenler kadar kendi hikayesini yazmaya çalışanlar da oldu tabii ki.

Zaten o hikayelerdir hatıra defterinde yazılanlar. Fakat dedik ya futbola dair notlarımız o kadar azaldı ki. Cumartesi günkü Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin özet görüntülerindeki kadar yaşananlar.

Fazlası yok.



3 DAKİKA 11 SANİYE



Yayıncı kuruluşun derbiyle ilgili internet sitesindeki özet süresi 3 dakika 11 saniye. Üstelik tekrar, VAR ve karşılaşma sonu görüntüleri 1 dakika 20 saniye falan sürüyor. Koca derbide olan biten sadece ve sadece 2 dakikaya sığıyor yani.

Gerisi al gülüm ver gülüm. Gerisi dar alanda kısa paslaşmalar.

Gerisi masallar, masallar.

Derbi hatıra defterinin bir sayfasını daha boş geçtik anlayacağınız.

Heyecansız, tatsız ve başlıktaki gibi yazısız. İyi haftalar...