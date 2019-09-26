Sporumuzda yirmi "Grand Slam" şampiyonluğu bulunan atlet, tenis adamı ve sponsorluklardan yılda 86 milyon dolar kazanan, aynı zamanda büyük bir girişimci olan bir Roger Federer'ın olması büyük bir şans. LAVER CUP 2017'den itibaren, sportif ajanı Tony Godsick'in yönlendirmesiyle, 11 Grand slam'li Björn Borg ile beraber onun hazırlayıp organize ettiği Avrupa'nın en iyi oyuncuları ile dünyanın tüm geri kalan ülkelerinden davetli oyuncularınından oluşan, Tek'lerde 7, toplamda 17 Grand Slam Şampiyonluğunun sahibi Amerikalı McEnroe kaptanlığındaki Dünya takımları arasında 4 gün boyunca gerçekleşen tenisin muhteşem bir müsabaka ve gösteri organizasyonu olmaya devam etmektedir.



TTF'NİN TÜRKİYE KAMPANYASI



81 ilden çıkabilecek, ülkeyi başarıyla temsil edecek genç tenis şampiyonlarını yetiştirmek üzere 81 ilden öğretmenlerin eğitilmelerini hedefleyen, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Tenis Federasyonu arasında yapılan iş birliği protokolü gereği, 81 ilden öğretmenin katılımıyla yaz boyunca devam eden çalışmaların sonunda, 5 gün süren, fiziksel ve eğitsel altyapı çalışmalarının oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen 1. kademe Yardımcı Tenis Antrenörlüğü kursu tamamlandı ve katıldıklarını gösterenlere katılımcı belgeleri verildi... Umarız bu atak da yakında rafa kalkmaz...



EMEKTARLAR TER DÖKTÜ



Süper Senyörler, Hırvatistan'ın kuzey sahilindeki şipşirin, küçücük bir spor kenti olan Umag'da bu sene gerçekleşmiş olan Dünya Takımlar şampiyonasında ilk defa yaşları 85 üstü kadın takımlarının izlenmeye değer müsabakalarını yaşadılar. Amerikalı 85'liklerin şampiyonlukları ise senyör tenisinin geleceği için çok önemli bir motivasyon olarak algılanmaya başlandı.



AYŞİM'İ KUTLUYORUZ



Türk kadın senyör oyuncularından, şampiyonluklara abone, milli oyuncumuz İzmirli sevgili Ayşim Karagülle LAVER Cup çalışmalarında görev alarak bir ilki daha başardı. Bu büyük başarısından dolayı kendisiyle gurur duyulduğunun bilinmesini istiyor ve kendisine tebriklerimizi sunuyoruz.



MEDVEDEV BUNU NASIL BAŞARIYOR?



Son iki ay içinde Rus oyuncu Daniil Medvedev, önce Washington, ardından Montreal, Cincinnati, US Open ve şimdi geçen haftada St Petersbourg turnuvalarında 3 mağlubiyete karşılık 24 galibiyet aldı, kaybettiği12 sete karşılık 56 set kazandı ve ATP 4. Sıraya yükselmeyi başardı. Müthiş bir istikrar... Nasıl başarıyorsa! İncelenip, örnek alınmalı.