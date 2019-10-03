Küçük Kulüp'ün son vefa tenis turnuvası genç yaşta vefat eden İzmir'in sevilen ismi Derin Erpulat'ın anısına oynandı. Turnuvaya katılan 130 oyuncunun kortlardaki mücadelesi görülmeye değerdi. ETV'li oyuncuların ağırlıklarını hissettirdikleri turnuvanın tek kadınlar kategorisinde Janet Doğru, Bahar Demiryürek'i 6-2 / 6/1 yenerek şampiyon oldu.

Tek erkekler kategorisinde Atacan Türk , Bülent Necimoğlu'nu 6/2 - 7/5'lik setlerle aşıp şampiyonluğu hak etti. Turnuvanın karışık çiftler kategorisinde ise Janet Doğru-Hüsnü Hatipoğlu çifti Aslı Utku Engin- Servet Selçuk Türk çiftini 7/6 - 6/4 - 10/6 yenerek şampiyonluk kupasının sahibi oldular. Şampiyonlara kupalarını Kulüp Başkanı Emre Sarıgedik ile Erpulat ailesi takdim etti.



TENİS KABUK MU DEĞİŞTİRİYOR?



2017 yılında başlayan ve dördüncüsü geçtiğimiz günlerde oynanan Laver Cup coşku içinde başladı ve başarıyla devam ettiğini göstererek son buldu. Son buldu ama artçıları bir türlü bitmiyor. Federer, Laver Cup için "tenisin geleceği" demişti. Haklı galiba:

ATP bir taraftan, WTA bir taraftan benzerleri üzerinde çalışmaya başlamışlar bile.

Hepsi güzel de bunlar dünya sıralamalarına (henüz) tesir etmediğine göre ATP ve WTA ranking'leri - sıralamaları bu girişimlerden ne denli zarar görecek doğrusu merak ediyorum. Bir anda çok büyük değişiklikler tenis dünyasını sarmaz mı?



ALKIŞLANACAK TURNUVA: OTİZM FARKINDALIK



İzmir Kültürpark Tenis kulübü, zok güzel bir davranışla "Otizm Farkındalık Tenis Turnuvası"' düzenledi. Turnuva KTK kortlarında yarın başlayacak, Cumartesi günü sona erecek.

Maçlar, senyörler arasında erkek ve kadınlararası çiftler ile karışık çiftler kategorilerinde oynanacak ve yeni başlayan oyuncular için de bir kategori açılacak. Ayrıca turnuva süresi içinde cumartesi günü, dünyanın otizm ile ilgili ilk projesi olan Sportizm'i kuran Sayın Bener Erkorur'un vereceği ve konusu "Otizmli bireylerin yaşama kazandırılmasında sporun yeri" konulu bir konferans gerçekleşecek.

Farkındalık yaratıp otizmli çocuklar tenise kazandırılmaya başlanacak. Hayırlı olsun.



İZMİR'DE SONBAHAR TENİSLE YAŞANIR



Sonbaharı doyasıya yaşıyoruz da tenis faaliyetleri, turnuvalar. mevsimi daha da renklendiriyor. ETV'nin 13 Eylül - 01 Ekim 2019 tarihleri arasında oynanan ve geleneksel olmaya aday önemli turnuvasına 12 kategoride 96 oyuncu katıldı.

Teklerde 110, çiftlerde 83 maç gerçekleşti.

Sonuçlar şöyle:

TE18+ Atacan Türk

TE35+ Nuh Avcı

TE45+ Remzi PEKIN

TE55+ Remzi PEKIN - Hakan Akman YBE Şenol Alioğlu

ÇE18+ Hakan Şanlı - Yiğit Şatır

ÇE45+ TB Reyhan Köşe

ÇB Janet Doğru & Meral Kasap

MİKS18+ Atacan Türk & Smyrna Ergönül

MİKS35+ Filiz Yılmaz & Nuh Avcı

MİKS45+ Reyhan Köşe & Umut Oruç

Büyük bir davetli kitlesinin katıldığı ödül kokteylinde çiftler kategorilerinde şampiyon olanlara kupalarının yanında birer gram da altın verildi. Kulübü ve bu anlamlı turnuvaya katılanları ve başarılıları kutluyoruz.