Önce yad ellerde, sınır ötesinde görev yapan usta futbol emekçisi, büyük hoca Mustafa Denizli'ye Göztepeliler teşekkür etmeli.

Denizli ile İran'dan yaptığımız hafta sonu sohbetinde, "Göztepe kesinlikle düşmez, önü açık. Ligde rahatça geride bırakacağı takımlar var. Beto gibi süper kalecisi, Mossoro, Castro, Poko, Napoleoni, Gassama gibi teknik kapasitesi yüksek oyuncuları var.

Alpaslan yürekli oynuyor, gol atıyor. Jerome, Yasin, Serdar, Halil ve Eren de her an katkı yapacak oyuncular" demişti. Kayseri maçındaki süper Göztepe'yi zevkle izlerken tüm sezonun tedirginliğini üzerimizden attım muhtkeşem sarı-kırmızılı takımın birbirinden güzel gollerine şapka çıkardık, taraftarlar gibi biz de coştuk. Bu takımın cengaveri Alpaslan uçarak attığı kafa şutuyla harika bir golle kapıyı açtı. Ardından Soner nefis bir şutla ikiledi, galibiyete garanti yaptı. Ve Jerome'a yapılan penaltıyı kullanan Serdar zeminin azizliğine uğrayıp kayarak vuruşu ikledi ve Türk Futbol Tarihinde bana göre ilk kez bir penaltı golü böyle iptal edildi. Bu arada küçük bir eleştiri. Göztepe'nin artık bir penaltıcısı ya da ikincisi olmalı. Alpaslan daha önce en kritik Konyaspor maçında harika atmıştı, niye o'na attırılmadı ?

MAMBO İTALİANO

Bir zamanlar İtalyanlara özgü bir şarkı vardı onları öven: Mambo İtaliano. Göztepe'nin yeni transferi İtalyan yıldız Napoleoni dün ,"Ben futbol ustasıyım, beni almakla iyi ettiniz"in şovunu birbirinden güzel golleriyle yaptı. Jerome'un bir gollük şutu da direkte patladı. Beto'nun yokluğunda kalesinde kusursuz oynayan genç kaleci Gökhan 'dan başlayarak tüm oyuncuları tek tek kutluyorum.

Bu büyük şahlanış ve patlamayla Göztepe bundan sonra ligde daha emin adımlarla ilerleyecek, tehlikeli bölgeden kolayca sıyrılacaktır. Vefakar taraftarı dün çok mutlu gördüm, içerde dışarda verdikleri desteğin ilk kez böyle 4 gollü zaferle taçlanmasının bayramını yapmayı hak ettiler.