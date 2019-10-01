Güvendiğimiz karlara kar yağdı. 50.dakikada durum 0-0 iken Göztepe'nin yıllardır en başarılı adamı, dünyanın sayılı kalecileri arasında sayılan Beto, gereği yokken kalesini terkedip ceza alanı dışında topa elle müdahale gafletine düştü, kırmızı kartla herkesi şoka uğrattı, takımını 10 kişi bıraktı. Beş dakika sonra genç kaleci Göktuğ önünde seken topu kontrol edemedi, Güray da bu hataya cezayı kesti, golü attı. Oysa Göztepe maça muhteşem başladı.

Özellikle sağdan Gassama ve Serdar'ın düzenlediği ataklar, orta sahada Mossoro-Castro ikilisinin etkinliği ev sahibi ekibi şaşırttı, ürküttü. Bir deplasman takımının ilk 25 dakikada 71'e 29 gibi bir oyun üstünlüğü kurması pek az rastladığımız bir orandı.

Devrenin son 15 dakikasında Gazişehir, Oğuz Yılmaz ve Twumasi'nin geliştirdiği ataklarla hayli pozisyon yakaladı, Djilobodji'nin gollük şutunu Göztepeliler yerine takım arkadaşı Güray çıkarırken, tribünlerde derin bir "Oh çektik".



ŞANSALAN VE VAR ÇUVALLADI



Hakem Ali Şansalan ile VAR'da uyarıcı hakem olması gereken Mustafa Öğretmenoğlu hatalı kararlarıyla takımların önüne geçtiler.

Göztepe'nin Napoleoni ile gole gittiği pozisyon ofsayt kararına takıldı, ilgisi yoktu.

Diarra'nın, Gassama'ya yaptığı ağır hareketin karşılığı sarı değil, kırmızı kart olmalıydı. Ve Antep ekibi 60 dakika 10 kişi kalacaktı. Bir hafta önce Göztepe'li Poko daha hafif hareketten kırmızı kart görmüştü.

Şansalan, Göztepe'li futbolculara yapılan sert hareketleri de cezalandıramadı, öyle ki Mossoro'nun bileğine basıldı, çorabı yırtıldı, "Devam" dedi.

Bu arada Gazişehir'in 36'da attığı bal gibi golü iptal etti. VAR niye var ?

Ofsaytları görmezsin, kırmızı kartları değerlendirmezsin, gol için hakemi uyarmazsın, sen ne iş yaparsın Öğretmenoğlu, seyirci misin ?

Göztepe yaralıydı, 10 kişiydi ama Berkan'ın füzesi harika bir puanın alınmasını sağladı. Tebrikler.