Göztepe'nin yeni stadı Gürsel Aksel'deki Beşiktaş maçını farklı duygularla izledim.

Yaklaşık çeyrek asır muhabirliğini yapıp adım adım izlediğim Göztepe'nin Süper Lig'deki tarihi anına tanıklık etmek bir spor yazarı olarak tarifsiz bir duyguydu... Sonucun ne olacağı önemli değildi aslında benim için... Sonuç ortadaydı. Göztepe 95 yıldır özlemini duyduğu yeni mabedinde Süper Lig maçı oynuyordu... Hem de öyle böyle bir stat değil... Her yönüyle mükemmel bir statta Beşiktaş'ı ağırlıyordu. Gözümün önünden bir film şeridi gibi geçti o günler... Daha 10 yıl öncesinde milyonlarca borcu olduğu için amatör kümeye kadar düşen, kayyum tarafından yönetilen o Göztepe şimdi Süper Lig'de Beşiktaş ile oynuyordu...

Çocukluğumuz Göztepe'nin tarihteki dev zaferlerini okumakla, dinlemekle geçti. Göztepe'nin tarihini yazan ilk kişi olmakta bana nasip oldu.



AVRUPA ARTIK HAYAL DEĞIL

Hem çocukluğumda fanatik bir Göztepeli, hem gazeteciliğimde spor yazarı olarak Göztepe'nin Avrupa kupalarında mücadele edeceği maçları hayal etmekle geçti. "Göztepe'yi Avrupa kupalarında görmeden ölürsem gözüm açık gider" diyordum...



Şimdi İsyan Marşı'nın yazıldığı amatör kümedeki çileli yılların ardından bugünlere geldik... Avrupa'da yarı finale çıkan ilk Türk takımı, iki Türkiye, bir Cumhurbaşkanlığı, bir de Federasyon Kupası ve bir de Türkiye Lig şampiyonluğu kupası bulunan Göztepe yeni stadında... Hayaller gerçek oldu. İnşallah efsane takımın doğduğu bu statta yeni nesil yeni destanlar yazar... Ne diyelim, yazacak o kadar çok şey var ki. Lafı uzatmaya gerek yok. Göztepe geleceğin takımı. Ne mutlu Göztepeliyim diyene....