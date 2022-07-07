Avukat adaylarının başı dertte

ATV'NİN sevilen dizilerinden İçimizdeki Ateş, bu akşam yayınlanacak yeni bölümüyle bir kez daha izleyicisini ekran başına kilitleyecek.

DENGELERİ DEĞİŞTİREN İPUCU

EGE'NİN müthiş planıyla kavga anının videosunu Doğan Yener'e gönderen kişinin kim olduğu ortaya çıkar. Ege stajlarını yakacak videoyu Doğan Yener'den gizlemeye çalışır. Mert ve Bahar, Doğan Yener'den gizli onun davasına yardımcı olabilmek için iz sürerken başları fena halde belaya girer. Hale, Tahsin'i bir kadınla görür ve hiç zaman kaybetmeden annesine gördüklerini anlatır. Nuran, Tahsin'i takip eder ve onun karanlık yüzünü ortaya çıkaracak bir ipucu yakalar. Diğer yanda Mert ve Bahar, Doğan Yener'den gizli olarak onun davasına yardımcı olabilmek için iz sürer ancak başları fena halde belaya girer.