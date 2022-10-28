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Haberler TV Meryem suikastten son anda kurtuluyor

Meryem suikastten son anda kurtuluyor

Hain terör örgütü FETÖ'nün geçmişine ışık tutan atv'nin fenomen dizisi yalnız Kurt, bu akşam 23. bölümüyle ekranda. Dizide Meryem karakterini, genç oyuncu Jessica May canlandırıyor.

28.10.2022

Meryem suikastten son anda kurtuluyor
Suikastçının kurşunundan son anda kurtulan Meryem, Altay'ı suçlarken asıl hedefin kendisi olduğunu öğrenir. Altay'ın anlattıklarıyla kafası karışan Meryem suikast olayının üzerine Suriye'ye gidip olayların iç yüzünü orada araştırmaya karar verir. Ancak bu kararı Harun Karacabey'i memnun etmeyecektir. Doğan ayağına gelen adamlardan aldığı ismin peşine düşerek teröre aktarılan kirli paranın izini sürmeye ve Yumurtacı denilen adamın kapısına dayanıp bu kirli düzene çökmeye kararlıdır. Yapacağı baskınla kesin sonuç almak istemektedir.
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