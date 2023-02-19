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Haberler TV Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

19.2.2023

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Kuran ve Sünnet programında merak edilen konuları ayetler ve hadisler ışığında açıklıyor. Programın bu haftaki konuları: Peygamber Efendimiz nelerden yüce Allah'a sığınırdı? Afet ve her türlü tehlikeye karşı hangi duaları okurdu? İyi bir tüccar nasıl olmalı? Malının kusurunu saklayıp insanları aldatanın ahiretteki durumu nedir? Sorular, telefon bağlantıları ve hayatın içinden ders veren görüntüler... Hepsi ve daha fazlası Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet'te... Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet 11.00'de atv'de.
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