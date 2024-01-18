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    Ateş Kuşları 39. bölüm 2. fragmanını izle

    Giriş Tarihi: 18.01.2024, 16:44

    Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken ve atv ekranlarından izleyiciyle buluşan, Bozdağ Film imzalı, İlayda Alişan, Hande Soral ve Görkem Sevindik'in rol aldığı, cuma akşamlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları'nın 39. bölümünün 2. fragmanı yayınlandı. Fragmana, "Tanımadan ayrı düşmek mi zor yoksa hatırlayıp ayrı düşmek mi ha çocuk?" sözleri damga vurdu. İşte Ateş Kuşları'nın 39. bölümünün 2. fragmanı sizlerle...

    Ateş Kuşları 39. bölüm fragmanı
    Ateş Kuşları 39. bölüm fragmanı
    Aldatmak 54. bölüm 2. fragmanı
    Aldatmak 54. bölüm 2. fragmanı
    Aldatmak 54. bölüm fragmanı
    Aldatmak 54. bölüm fragmanı
    Kuruluş Osman 144. bölüm fragmanı
    Kuruluş Osman 144. bölüm fragmanı
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    Yıldızlar Bana Uzak 2. bölüm fragmanı
    Yıldızlar Bana Uzak 2. bölüm fragmanı
    Ateş Kuşları 37. bölüm fragmanı
    Ateş Kuşları 37. bölüm fragmanı
    Aldatmak 52. bölüm fragmanı
    Aldatmak 52. bölüm fragmanı
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    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Hacer hayatla ölüm arasında mücadele ederken, Ateş Kuşları kendilerini bekleyen sürpriz gelişmelerden habersizdir. Geç de olsa Ateş Kuşları'nın yaşadığı zorlukları öğrenen Ali ve Mercan ipleri eline alacaktır. Çatal'ın şüpheli durumu, Barbaros'u düşündürürken, gözler Sultan'a dönecektir. Sultan korkuyla saklanırken, Kara'nın yaptığı hata Ateş Kuşları'nı bir kez daha köşeye sıkıştıracaktır.

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    Ateş Kuşları 39. bölüm fragmanı
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