Ateş Kuşları 39. bölüm 2. fragmanını izle

Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken ve atv ekranlarından izleyiciyle buluşan, Bozdağ Film imzalı, İlayda Alişan, Hande Soral ve Görkem Sevindik'in rol aldığı, cuma akşamlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları'nın 39. bölümünün 2. fragmanı yayınlandı. Fragmana, "Tanımadan ayrı düşmek mi zor yoksa hatırlayıp ayrı düşmek mi ha çocuk?" sözleri damga vurdu. İşte Ateş Kuşları'nın 39. bölümünün 2. fragmanı sizlerle...
Hacer hayatla ölüm arasında mücadele ederken, Ateş Kuşları kendilerini bekleyen sürpriz gelişmelerden habersizdir. Geç de olsa Ateş Kuşları'nın yaşadığı zorlukları öğrenen Ali ve Mercan ipleri eline alacaktır. Çatal'ın şüpheli durumu, Barbaros'u düşündürürken, gözler Sultan'a dönecektir. Sultan korkuyla saklanırken, Kara'nın yaptığı hata Ateş Kuşları'nı bir kez daha köşeye sıkıştıracaktır.