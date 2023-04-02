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    Yeniasır TV Spor Manisa'da olaylı maç! Futbolcular tartışınca taraftarlar sahaya indi

    Manisa'da olaylı maç! Futbolcular tartışınca taraftarlar sahaya indi

    Giriş Tarihi: 02.04.2023, 22:20

    Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10. Grup 23. haftada Yunusemre Belediyespor ile Aliağaspor FK maçında olaylar çıktı. Aliağaspor FK’nın 1-0 galip geldiği maçın ardından futbolcular arasında çıkan tartışmaya taraflar da dahil oldu. Cep telefonu kamerasına yansıyan olaylara jandarma müdahale etti.

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    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10. Grup 23. haftada zirveyi yakından ilgilendiren maçta Yunusemre Belediyespor ile Aliağaspor FK karşı karşıya geldi. Gerginliğin eksik olmadığı maçta Aliağaspor sahadan 1-0 galip ayrılarak zirvedeki yerini korurken, Yunusemre Belediyespor ise rakibinin 4 puan gerisine düştü. Deplasman takımı 8. dakikada İhsan Aslanoğlu'nun ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda başka gol olmayınca Aliağaspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.



    JANDARMA MÜDAHALE ETTİ
    Maçtan sonra futbolcular birbirine girdi. Taraftarların da sahaya girmesiyle ortalık bir anda karıştı. Yaşanan gerginliğin artması üzerine jandarma, sahaya inerek olaylara müdahale etti. Saha içinde yaşanan olaylar cep telefonu kamerasına yansırken, jandarma ekiplerinin biber gazlı müdahalesinin ardından tarafların tartışması saha dışında da devam etti.

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