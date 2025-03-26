Aydın'da şoke eden olay! Tartıştığı kişiyle kavgaya tutuştu hırsını alamayınca benzinliğe daldı

Olay, Yavansu Mahallesi Karaova Sokak üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen minibüs şoförü K.L. (32), akaryakıt istasyonunda bir otomobil sürücüsü ile tartışmaya başladı. Otomobil sürücüsünün bölgeden uzaklaşmasının ardından K.L. ve etraftaki kişiler arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Minibüs şoförü K.L. ortalığı savaş alanına çevirdi. Yapılan ihbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri K.L.'yi gözaltına aldı. Olayda yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılırken, akaryakıt istasyonunda ve motosiklette büyük çapta maddi hasar meydana geldi.