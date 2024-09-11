İzmir sağanağa teslim oldu! Araçlar mahsur kaldı, evleri su bastı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.



Kentte gece saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran sağanak, yollarda su birikintilerine neden oldu.





Sağanak nedeniyle arterlerde trafik yoğunluğu yaşandı. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da sokaklarda yürümekte zorlandı.



Konak ilçesi Halkapınar Mahallesi'nde yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar yolda güçlükle ilerledi.





Menderes ilçesinde bazı araçlar suda mahsur kaldı. Özdere Mahallesi'nde de bazı evleri su bastı.



Torbalı ilçesinde organize sanayi bölgesi çevresindeki su birikintileri sürücülere zorluk yaşattı.





Gece, sağanakla çakan şimşekler şehri aydınlattı.