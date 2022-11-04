İzmir'de deprem öncesi ortaya çıkan ses korkuttu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, saat 03.29'da, merkez üssü Buca ilçesi olan, Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmirlilerin uykuda yakalandığı deprem, paniğe neden oldu. Çevre illerde de hissedilen depremin ardından kent halkı, toplanma alanlarında ve açık alanlarda zaman geçirdi. Depremde bulundukları binalardan atlayan, 1'i ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. Konak Kubilay Mahallesi'ndeki Selahattin Oğlu Camii'nin minaresi de hasar gördü. 20'ye yakın binada ise çatlaklar oluştuğu belirtildi. Deprem anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.