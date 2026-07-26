Yeniasır TVYaşam İzmir'de tepki çeken görüntü: Seyir halindeki aracın üzerine çıkıp dans ettiler
İzmir'de tepki çeken görüntü: Seyir halindeki aracın üzerine çıkıp dans ettiler
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İzmir-Çeşme Otoyolu'nda akan trafiğe aldırış etmeden hareket halindeki aracın tavanında dans eden ve bu anları sosyal medyada paylaşan 3 kişi 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resen başlattığı soruşturma sonrası kimlikleri belirlenen şahıslara verilen ceza dudak uçuklattı. İşte pes dedirten o anlar...