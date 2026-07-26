Yeniasır TV Yaşam İzmir'de tepki çeken görüntü: Seyir halindeki aracın üzerine çıkıp dans ettiler

İzmir'de tepki çeken görüntü: Seyir halindeki aracın üzerine çıkıp dans ettiler

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