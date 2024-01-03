Menteşe'de mest eden an! İlçenin üzerini böyle kapladı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili olan sis denizi kentin kentsel sit alanında kartpostallık görüntülere neden oldu.



Sabah erken saatlerde sis bulutunun altında kaybolan Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe, bulut denizinin altında kaldı.

400'e yakın tescilli binanın bulunduğu Menteşe'de sabah saatlerinde oluşan sisli hava şehrin üzerini tamamen beyaz örtü ile kapladı.

Siz denizi öğle saatlerine doğru Karşıyaka, Karamehmet, Orta Mahalle, Balıbey, Camikebir mahalleleri üzerinden şehrin yeni yerleşim birimine doğru kayboldu.



Menteşe'yi beyaz örtü ile kaplayan sis bulutu dron ile görüntülendi.