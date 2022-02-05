İlk ifadeleri ortaya çıktı: Yaralayıp sokağa bırakacaktık

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş'ın eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcoğlu, ortağı olduğu restoranda silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti. Mahmutyazıcoğlu'nun katil zanlılarının, ilk ifadesi ortaya çıktı. Emniyette ifade veren Kadir Yasak ve ağabeyi Ali Yasak ile diğer zanlılar, Mahmutyazıcoğlu'nu yaralamak istediklerini belirtti.

Sorguları devam eden tetikçiler, alacak-verecek meselesinden anlaşmazlık olduğunu, saldırıyı Kadir ve Ali Yasak kardeşlerin planladıkları belirlendi. Zanlıların, Mahmutyazıcıoğlu'nu vurduktan sonra neden mekandan sürükleyerek sokağa çıkarmaya çalıştıkları yönündeki soruya ise, "Yaralayıp yolun ortasına bırakacaktık, olay kontrolden çıktı" cevabını verdikleri öğrenildi.