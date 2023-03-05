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Haberler Vitrin Fıstık, kabındaki son mama ile hayatta kaldı

Fıstık, kabındaki son mama ile hayatta kaldı

5.3.2023

Fıstık, kabındaki son mama ile hayatta kaldı
AFAD ekipleri Hatay'ın depremde hasar gören Akevler Mahallesi'ndeki 4 katlı Dökmeci Apartmanı'nda ihbar üzerine arama yaptı. Enkazdan gelen köpek sesi üzerine görevliler, binanın birinci katında aramalarını yoğunlaştırdı. AFAD ekibi, ulaştıkları beyaz bir köpeği bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen köpek, bölgedeki veteriner hekime teslim edildi. Dökmeci Apartmanı'nın 1'inci katındaki dairede yaşayan Mustafa Erkaya'ya ait olduğu ve isminin 'Fıstık' olduğu öğrenilen köpeğin, kabında kalan mama ile hayatta kalmayı başardığı öğrenildi. AFAD ekipleri, yaptıkları çalışmada evin diğer odasında enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Mustafa Erkaya'nın da cansız bedenini çıkardı.
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