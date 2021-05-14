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    İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çeken proje! 7 ilçenin çöpü Tire'deki bu meralık alanda toplanacak

    Giriş Tarihi: 14.05.2021, 16:25

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tire'ye bağlı Karateke köyünde bulunan mera alanını çöp toplama tesisine çeviyor.  Projeye vatandaşlar tarafından tepki geldi. Gelişmeleri A Haber Muhabiri Gamze Elçi aktardı.

    İzmir Büyükşehir Belediyesinin, Tire'ye bağlı Karateke köyünde bulunan mera vasıflı alana Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi yapımı için ÇED başvurusu yaptığı ileri sürülürken, projeye vatandaşlardan sert tepki geldi. Köylüler, "Buradaki bu projenin yapılması durumunda büyük bir çevre katliamı olacak" şeklinde konuştu.

    İzmir Büyükşehir Belediyesinin, Tire'nin Karateke köyünde, Karateke Köyü Sulama Kooperatifi tarafından Büyükbaş Hayvan Çiftliği yapılması planlanan mera arazisine Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi yapımı için ÇED başvurusunda bulunduğu ileri sürüldü. Yapılan başvuruya tepkiler çığ gibi büyüdü.

    A Haber'e konuşan Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu, "Çevremizdeki ilçelerin çöplerinin burada toplanarak, Ödemiş'teki çöp işleme merkezine transferinin yapılması noktasında bir proje hazırlanmış. 7 ilçenin çöpleri buraya getirilecek. Neden karşıyız, çünkü bu bölgede 2.500 tane küçükbaş hayvan var yaklaşık 20 bin büyükbaş hayvan var ve etrafında 35 bin dekar tarım arazisinde çiftçilerimiz tarım yapıyor. 580 bin kişilik nüfusun çöpleri buraya nakledilecek. Hem meramızı kirletecek hem suyumuzu kirletecek çevremizi kirletecek. Çevre katliamına neden olacak." ifadelerini kullandı.

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