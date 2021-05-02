Kuşadası Belediyesi'nden iyi haberler gelmiyor. Özellikle de geçtiğimiz günlerde haberini duyurduğumuz şu 12.8 milyon liralık mıcır ihalesinden... İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde bile yıllık 2 milyon ton mıcır kullanılırken Kuşadası Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Ömer Günel, bir kalemde 750 bin tonluk mıcır ihalesine çıktı. Üstüne üstlük ihaleyi 12.8 milyon liraya alan Mardinli Zana ve Turan Bağı kardeşlere ait Söke merkezli ZTB İnşaat şirketi, iki aydır tek bir adım atmadı. Haberimizde belediyenin firmaya mıcır üretimi yapması için 8 Mart'ta yer teslimini yaptığı taş ocağının fotoğraflarını paylaştık. Daha çivi bile çakılmamış halde. Şirketin şantiye alanına getirmeyi taahhüt ettiği iş makinelerinden de eser yok. Süresi 300 gün olan ihalede bu kadar mıcır ne zaman ve nasıl üretilecek?

HAKEDİŞ ÖDEMESİ YAPILDI MI?

Üstelik, ihale sözleşmesinde şirketin bu araçları getirmemesi halinde her biri için günlük onbinlerce lira ceza ödeme şartı da bulunduğu belirtiliyor. İşin en vahim kısmı da gündeme oturan haberimizin ardından CHP'li Başkan Ömer Günel'in ağzını açıp tek bir kelime bile söyleyememesi. Manidar bir sessizlik var ortada! Öte yandan belediyenin kendisine tek mıcır tanesi bile teslim etmeyen şirkete, 'hakediş' ödemesi yaptığı iddialarının da ortaya atılması cabası...

BAŞKAN GÜNEL'E SORULAR

Buradan Günel'e sormak istiyorum... Neden susuyorsunuz Sayın Günel? Yoksa, işin savunulacak bir tarafını dahi bulamadığınız için mi konuşmuyorsunuz? Bu firmaya daha işe başlamadan hakediş ödemesi yaptınız mı yapmadınız mı? Taahhüt ettiği makineleri şantiye alanına getirmemesi nedeniyle şirkete herhangi bir cezai işlem uyguladınız mı uygalamadınız mı? Tabii en önemlisi de, eğer olur da bu 750 bin ton mıcır size teslim edilerse bunu nerede kullanacaksınız? ZTB İnşaat'ın ve yine aynı kardeşlere ait şirket Maray ile birlikte Kuşadası Belediyesi'nden 30 milyonluk toplam 12 ihale kazandığı da dikkate alındığında ortada kamu adına araştırılıp, sorgulanması gereken bir durum olduğu çok açık... Öte yandan Kuşadası Belediyesi ise, faaliyet raporunda "Dava ve takiplerin belediye lehine sonuçlanmasının sağlanması" için 742 bin 280 lira harcandığını açıklamış. Yahu bu neyin kafası? Bu laf nereye çeksen oraya gider. Bakalım daha neler göreceğiz?

BÜYÜK KOMEDİ

Bugünkü manşet haberimiz CHP'li belediyelerdeki komedi zincirini ortaya koyuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, her yağmurda su basan kentin altyapısını düzelteceğine gereksiz işlerin peşine düşmüş durumda. CHP'li Başkan Tunç Soyer, heykel saydırma ihalesine çıktı... 583 bin liralık trafik konisi dizdirme ihalesi yaptı. Şimdi de sırayı kaldırımlara konulan 'babalara' getirmiş... "İzmir'i dünya kenti yapacağım", "Akdeniz Kentler Birliği'ni kuracağım" diye göreve gelen Soyer'in güldürürken düşündüren trajikomik hali gerçekten üzücü...

BU KASABA ZİHNİYETİDİR

Peki Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Oran'ın 'korsan' olarak başdanışmanı ilan ettiği Levent Veryeri ile ilgili ısrarına ne demeli? İlçe belediyelerde başkan danışmanlığı gibi bir norm kadro olmadığı gün gibi ortadayken belediye hukuk işleri, resmen açıklamış "Levent Veryeri 09 Aralık 2019 tarihinden itibaren başkan danışmanıdır" diye... Bu açıklama, Türkiye'nin turizmde gözbebeği olan Çeşme gibi bir kentin adeta bir kasaba belediyesi zihniyetiyle yönetildiğini

de net olarak ortaya koyuyor.