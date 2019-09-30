İzmir Foça kıyılarında çevre felaketi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmir-foca-kiyilarinda-cevre-felaketi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Turizm önemli merkezleri İzmir Foça'da çevre felaketi yaşanıyor.Yaklaşık 2-3 kilometrelik bir alanda etkili çevre felaketi ile ilgili net bir bilgi olmasa da Ege'de geçtiğimiz hafta yaşanan yoğun yağış sonrası sanayi atıklarının denize aktığı yönünde söylentiler mevcut. Kirliliğin anlaşılması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bölgeden numune alarak çalışma başlattı. Ahaber ekipleri olay yerinden çalışmaları aktardı.