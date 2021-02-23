İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşümü

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Dün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen temel atma töreni ile İzmir tarihinin en büyük temel atma töreni gerçekleştirildi. İlk etapta deprem nedeniyle yıkılan alanlarda yapılacak bin 444 konut ve 208 dükkân ile rezerv alanında yapılacak 397 konutun temeli atılacak. Ayrıca Rıza Bey Apartmanı'nın yerinde yeşil alan düzenlemesi yapılarak depremde hayatını kaybedenlerin hatıralarının yaşatılacağı bir mekan inşa edilecek. Detayları A Haber'den Gamze Elçi aktardı.