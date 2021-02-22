Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bayraklı'da Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Stadı Açılış Töreni'ne katıldı.
Kurum, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti.
"Bugün İzmir'in çehresini ve geleceğini değiştirecek yeni bir başlangıcın, yeni bir şehircilik ve ihya hikayesinin miladı olacaktır. Bugün, depremden en çok etkilenen Bayraklı ilçemizde 7 ayrı alanda ve rezerv alanımızda 1841 konutun inşasına TOKİ eliyle başlamış oluyoruz."Başkan Erdoğan'dan İzmir'deki Deprem Konutları Temel Atma töreninde çarpıcı mesajlar Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İzmir'de önemli mesajlar
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İzmir'de 1841 konutun inşasına başlıyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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