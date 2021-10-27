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    İzmir'de CHP'li Buca Belediyesi'nin ihalelerinde yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltında

    Giriş Tarihi: 27.10.2021, 11:10

    Son dakika... İzmir’de Buca Belediyesi ihalelerinde yolsuzluk olaylarına karıştıkları öne sürülen, aralarında belediye personelinin de bulunduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 11'i gözaltına alındı. Çöp ve Katı Atık İhaleleri kapsamında 'İhaleye fesat karıştırma, Edimin ifasına fesat karıştırma, Zimmet ve akaryakıt hırsızlığı' suçlarını işlediği belirtilen şüphelilerin, paravan şirketler kurarak devleti 17,5 milyon lira zarara uğrattığının tespit edildiği ileri sürüldü.

    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Buca Belediyesi ihalelerinde yolsuzluk olaylarına karıştıkları tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



    Adreslerinde bulunmayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

    DEVLET 17.5 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATILMIŞ

    Buca Belediyesi'nde ihalelere fesat karıştırdıkları gerekçesiyle 15 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonun ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde sürdürülen çalışmalarda, incelenen evrakların yanı sıra Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bilirkişi raporları doğrultusunda İzmir Buca Belediyesi'nde düzenlenen Çöp ve Katı Atık İhaleleri kapsamında 'İhaleye fesat karıştırma, Edimin ifasına fesat karıştırma, Zimmet ve akaryakıt hırsızlığı' suçlarını işlediği belirtilen şüphelilerin, paravan şirketler kurarak devleti 17,5 milyon lira zarara uğrattığının tespit edildiği ileri sürüldü.



    Operasyonlarda, A.K, B.A., M.T., B.A., F.K., B.A., C.Y., C.K., M.K., V.Ö., M.F.B.'nin gözaltına alındığı bildirildi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 4 kişinin arandığı bildirildi.

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