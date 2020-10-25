İzmir'de seçim vaatleri ne kadar gerçekleşti? Tunç Soyer projeleri neden bitiremedi?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmirde-secim-vaatleri-ne-kadar-gerceklesti-tunc-soyer-projeleri-neden-bitiremedi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmirliler için tam bir hayal kırıklığı oldu. Göreve gelmeden önce onlarca vaatte bulunan Soyer, projelerinin pek çoğunu gerçekleştirmedi. Özellikle İzmir Körfezi için projeleri olduğunu ve Körfez'in yüzülebilecek bir hale geleceği vaatinde bulunan Soyer'in Körfez sözü de gerçekleşmedi. Tunç Soyer'in yarım bıraktığı projeler neler oldu? Vaatler ne kadar gerçekleşti? Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.